Eine Gruppe von zehn Winzern und sieben Bloggern aus Wiltingen (Landkreis Trier-Saarburg) ist einer der Titelträger des Wettbewerbs "Kultur und Kreativpiloten" der Bundesregierung. Die Initiative mit dem Namen saarkind will nach eigenen Angaben Menschen an der Saar zusammenbringen und die Region nachhaltig kreativ gestalten. Eines der ersten Projekte der Gruppe war 2017 das Weinfestival "Klang und Glanz" am Wiltinger Saarufer. Das Weinfest sollte sowohl junge als auch ältere Menschen ansprechen. Vergangenes Jahr haben die Winzer dann die Marke saarkind erfunden. Unter diesem Namen wollen sie für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur werben. Außerdem treten sie bei Weinpräsentationen außerhalb von Rheinland-Pfalz gemeinsam unter dem Namen saarkind auf. Die Gruppe ist einer der 32 Preisträger des Kreativwettbewerbs des Bundeswirtschaftsministeriums. Insgesamt hatten sich über 1.000 Initiativen beworben. Als Preis erhalten die Winzer unter anderem Schulungen, die helfen sollen ihre Marke saarkind noch erfolgreicher nutzen zu können.