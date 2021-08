per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Saarburg ist am Dienstag eine Person schwer verletzt worden, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Busfahrer beim Abbiegen das von links kommende Auto, das Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge prallten seitlich aufeinander. Am Auto entstand Totalschaden.