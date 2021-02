Der Saarburger Stadtrat hat gestern Abend den Bau eines Hotelprojekts im Stadtteil Beurig beschlossen. Auf dem Gelände des ehemaligen Toom-Marktes wird ein Investor für etwa 20 Millionen Euro ein Hotel, Ferienwohnungen und Wohnanlagen bauen.

Der Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU), begründet die Entscheidung damit, dass ein Hotel mit einem Wellness-Angebot für die Region von großer Bedeutung sei.

Es biete der Stadt unter anderem die Chance, ganzjährig Touristen anzulocken. Einigen Gutachten zufolge, gebe es in der Region außerdem zu wenig Angebote für Gäste, die einen Wellness-Urlaub bevorzugen.

Stadt äußert sich zu Einwänden gegen das Projekt

Vor dem Beschluss hat die Stadt Saarburg zu den Erwägungen von verschiedenen Organisationen und Bürgern Stellung bezogen. Umstritten war im Vorfeld zum Beispiel die Bauhöhe des Projekts.

Die Anwohner im Stadtteil Beurig kritisierten, dass das geplante Hotel und die Wohnanlagen höher gebaut würden als die bestehenden Wohnhäuser in der Nachbarschaft.

Auf der Fläche, auf der in Saarburg-Beurig die neuen Wohnungen, das Hotel und die Ferienwohnungen entstehen sollen, wird zurzeit noch der alte Toom-Markt abgerissen. SWR

Häuser sollen niedriger werden

Die Stadt Saarburg kam den Anwohnern insofern entgegen, dass einige Häuser der Wohnanlage mit 9.10 Metern jetzt niedriger gebaut werden sollen als zuvor geplant. Die Höhe des Hotels von fast 11 Metern und von anderen Teilen der Wohnanlage hat sich nicht verändert.

Anwohner sorgen sich um Ruhe

Klaus Maaßen hat vor sechs Jahren im Saarburger Stadtteil Beurig ein Haus gebaut. Es ist ein Grundstück in Hanglage und guter Sicht auf die Saarburg. Jetzt sollen weiter unten im Hang Wohnanlagen, Ferienwohnungen und ein Hotel entstehen, die etwa zwei Meter höher sind als die übrigen Häuser in der Straße. Neben der Höhe des Bauprojekts und dem künftigen Blick auf eine Gebäudefassade stört die Anwohner auch die geplante Zufahrt zum Hotel und den oberen Wohnanlagen.

Anwohner befürchten erhöhtes Verkehrsaufkommen

Denn unter anderem der Eingang zum Hotel ist in der Anliegerstraße geplant. Dadurch befürchten die Anwohner ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Der ehemalige Toom-Markt, der zuvor auf dem Gelände stand, hatte die Zufahrt an der gegenüberliegenden, nicht bewohnten Straße. Genau diese Lösung wünschen sich die Anlieger auch für das Hotel. Grundsätzlich haben sie nichts gegen die Bebauung der freien Fläche, nur die Umsetzung, insbesondere die Zufahrt, hätten sie sich anders vorgestellt.

Gerade was die Zufahrt betrifft, sei man den Anwohnern entgegengekommen, so Saarburgs Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU). So werde es beispielsweise keine Nacht-Anlieferungen für das Hotel geben. Parkplätze würden in einer Tiefgarage entstehen. Die Anfahrten und weitere Parkplätze sollen außerdem in der " Wohnbebauung abgewandten Straße" entstehen.

Anwohner unzufrieden

Die Anwohner sind mit dem Beschluss nicht zufrieden. Auch das Problem der Zufahrt über die Anliegerstraße zum Eingang des Hotels wurde in ihren Augen nicht gelöst. Sie werden sich juristisch beraten, wie sie gegen das Projekt vorgehen.