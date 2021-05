Überlegungen für eine mögliche Amazon-Ansiedlung in Saarburg sind offenbar vom Tisch. Der Stadtrat beschloss am Mittwochabend einen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet, der nötige Voraussetzungen dafür nicht schafft.

So werden etwa die erlaubten Höhen für Gebäude nicht verändert. Und auch am Verkehrskonzept ändert sich nichts. Für ein großes Amazon-Logistikzentrum ist in Saarburg-Beurig damit kein Platz.

Seit Tagen hatte es Unruhe gegeben - auch in der Umgebung - aus Sorge vor mehr Verkehr und Nachteile für den Tourismus. Anwohner und Unternehmer machten ihrem Ärger zur möglichen Ansiedlung von Amazon in offenen Briefen, Einträgen in sozialen Netzwerken und in einer Petition Luft.

Sie bemängelten, dass die Transparenz gefehlt habe. Eine öffentliche Diskussion über die Größe und Dimension des Amazon-Lagers habe es nicht gegeben. Sie fürchteten, dass der Bauausschuss den Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet so abändern könnte, dass er für ein Logistikzentrum passen würde - ohne vorige Beteiligung von Bürgern.

Petition, offene Briefe und Stimmen gegen Amazon-Ansiedlung

Auch in der Petition, die bis Mittwoch schon fast 1.400 Menschen unterstützten, ging es um fehlende Transparenz. Außerdem wurde mehr An- und Ablieferungsverkehr befürchtet, wenn ein Logistikzentrum ins Saarburger Gewerbegebiet käme. Weiterer Nachteil - so ein Zitat aus der Petition: Das Gewerbegebiet wäre mit der Ansiedlung von Amazon auf einen Schlag gefüllt und würde nahezu keine weiteren Flächen mehr für regionale Betriebe bieten." Anrainer fordern jetzt, die Verhandlungen mit Amazon abzubrechen und mögliche Vorverträge aufzulösen.

Gegenwehr aus Parteien

Im Vorfeld verschickten dann SPD und Grüne Rundschreiben. Die SPD monierte, dass Amazon in der Vergangenheit nicht im Ruf gestanden habe, "ein guter Arbeitgeber zu sein". Teilweise sei die Organisation in Gewerkschaften behindert oder engagierte MitarbeiterInnen systematisch benachteiligt worden. Die Löhne seien gerade im Logistikbereich so niedrig gewesen, dass der Kommune Ausgaben durch Aufstocker in der Grundsicherung entstanden seien. Die Grünen kamen nach einer Online-Diskussion zum Schluss, ein Amazon-Logistikzentrum brächte eine unzumutbare Verkehrsbelastung bei mangelndem Mehrwert. Und auch der CDU-Stadtverbandsvorstand teilte mit, dass er dagegen sei, den Bebauungsplan so zu ändern, dass sich Amazon ansiedeln könne - wegen des Landschaftsbilds und des möglichen Lärms.