In Saarburg wird ein weiterer Abschnitt des Leukbachs renaturiert. Wie die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltung mitteilten, betrifft es einen 100 Meter langen Abschnitt am Cityparkplatz. In diesem Bereich wird der Leukbach wieder naturnah gestaltet. Die Uferböschung wird abgeflacht, so dass das Bachbett breiter wird und der Bach langsamer fließt. Das sei zum einen wichtig für Umweltschutz und Artenvielfalt, aber auch ein Hochwasserschutz bei Starkregen, so die Kreisverwaltung. So entsteht bis August ein weiterer naturnaher Treffpunkt in den Leukauen. Ein am Wochenende eingeweihter Mehrgenerationenplatz mit Spiel- und Sportmöglichkeiten ist Teil davon. Für den Platz gab es 100 000 Euro Zuschuss aus dem Leader-Programm der EU. Die Renaturierung des Leukbachs wird zu 80 Prozent vom Land im Rahmen der Aktion Blau finanziert.