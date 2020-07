per Mail teilen

Von der Schließung der Ryanair-Basis am Flughafen Hahn sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 70 Arbeitsplätze im Hunsrück direkt betroffen. 40 Piloten sollen noch diese Woche ihre Kündigung erhalten.

Die Verhandlungen für die Flugbegleiter laufen derzeit, doch seit Dienstag haben sich die Voraussetzungen grundlegend geändert: Ryanair kündigte in einem internen Schreiben an, zum 1. November die Basis am Flughafen Hahn zu schließen. Damit würden die Crews dort ihre Jobs verlieren. Laut Gewerkschaft Verdi sind davon etwa 70 Piloten und Flugbegleiter betroffen. Bundesweit stünden die Jobs von 250 Flugbegleitern auf der Kippe, sagte Gewerkschaftssekretärin Susana Ventura dem SWR.

Ryanair will seine Basis auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn aufgeben - den Airport aber weiter anfliegen. Das geht aus einem internen Papier der Fluggesellschaft hervor. Rund 70 Stellen sind in Gefahr.

Hintergrund ist ein Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) über Gehaltskürzungen in der Corona-Krise. Die bei der Ryanair-Tochter Malta Air beschäftigten Piloten aus Deutschland hatten die Vorschläge der Airline abgelehnt.

Gewerkschaft befürchtet dauerhafte Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

Gewerkschafterin Ventura zeigte sich verärgert darüber, dass am Hahn jetzt Fakten geschaffen werden sollen. Das Vorgehen zeige, dass es im Kern gar nicht um temporäre Gehaltskürzungen gehe, sondern darum, die Arbeitsbedingungen dauerhaft zu verschlechtern. Nach Angaben von Verdi will Ryanair die Gehälter der Kabinenmitarbeiter in den kommenden fünf Jahren um fünf bis zehn Prozent kürzen. Darüber hinaus sollen sie kein Grundgehalt mehr bekommen, sondern nur noch bezahlt werden, wenn sie tatsächlich fliegen. Diese finanzielle Unsicherheit sei den Flugbegleitern nicht zuzumuten, kritisierte Ventura.

Ryanair-Verbindungen vom und zum Hahn bleiben

Unabhängig von dem Tarifstreit sollen die Ryanair-Verbindungen vom und zum Hahn aufrechterhalten werden. Neben dem Hunsrück-Flughafen könnten auch die Ryanair-Stützpunkte in Berlin-Tegel und Düsseldorf zumachen. In einem Schreiben an Beschäftigte, das dem ARD-Studio London vorliegt, heißt es: "Wir müssen mit alternativen Maßnahmen zu Einsparungen weitermachen, die Schließung von Basen und Kündigungen bedeuten."

Cockpit will weiter Verhandlungslösung

Nach Angaben der Vereinigung Cockpit sind von den angedrohten Kündigungen bundesweit insgesamt bis zu 170 Piloten betroffen. Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft bekräftigte am Dienstagabend, die Gewerkschaft habe trotz mehrheitlicher Ablehnung der Forderungen des Managements ein Interesse an einer Verhandlungslösung. Auch lehne man die Vorschläge des Arbeitgebers nicht vollständig ab.

Die Pilotengewerkschaft kritisierte den angekündigten Rückzug von mehreren Standorten in Deutschland. VC-Sprecher Jannis Schmitt sagte im SWR, Ryanair selbst habe immer betont, dass man "der Krise ganz gut Herr" geworden sei. Ryanair plane sogar, in Zukunft wieder neue Leute einzustellen. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Pilotinnen und Piloten später zu schlechteren Konditionen wieder einstellt werden sollen.

Verlust für die Region

Die Verbandsgemeinde Kirchberg sieht in der geplanten Schließung der Ryanair-Basis einen großen Verlust für die Region. Dies werde "eine dicke Delle in der Entwicklung des Flughafen Hahn hinterlassen", sagte Verbandsbürgermeister Harald Rosenbaum (CDU) dem SWR. Dennoch sei es wichtig, dass der Hahn weiterhin von Ryainair angeflogen werde. Allerdings befürchte er, dass durch die Schließung der Basis zahlreiche Arbeitsplätze in der Region verloren gehen könnten, beispielsweise in der Gastronomie.