Ryanair streicht Flüge vom Hahn nach Kiew

Nach dem russischen Angriff auf Gebiete in der Ukraine fallen auch Flüge vom Flughafen Hahn in das Land aus. Davon betroffen sind zwei wöchentliche Flüge der irischen Fluggesellschaft Ryanair in die Hauptstadt Kiew.

Die Airline teilt auf ihrer Internetseite mit, dass alle Flüge der Fluggesellschaft in die Ukraine für die kommenden 14 Tage gestrichen wurden. Dies sei notwendig geworden, weil der Luftraum über der Ukraine gesperrt sei und das russische Militär mit einer Invasion der Ukraine begonnen habe. Laut Ryanair werden die betroffenen Passagiere jetzt informiert. Es sei auch für die kommenden vier Wochen nicht mehr möglich, Flüge in die Ukraine zu buchen. Die Flüge würden dann wieder aufgenommen, wenn es die Sicherheitslage zulasse.