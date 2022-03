Nach den russischen Angriffen in der Ukraine spricht sich eine große Mehrheit der regionalen Wirtschaft für Sanktionen gegen Russland aus. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz hervor. Fast 90 Prozent der Unternehmen befürworten demnach Sanktionen gegen Russland, nur fünf Prozent sind dagegen. 65 Prozent der befragten Firmen gaben an, Hilfsangebote für die Menschen in der Ukraine zu leisten. An der Umfrage haben sich knapp 500 Unternehmen beteiligt.