per Mail teilen

Beim Übernahmepoker um den insolventen Flughafen Hahn könnte es einen Strategiewechsel geben. Wie die dpa berichtet, prüft der russische Investor jetzt nur noch einen Teilkauf.

Die Rede ist dabei von unter 25 Prozent. "Damit läge der Anteil der NR Holding AG unter der Sperrminorität und sie hätte kein Vetorecht oder Einfluss auf die operative Geschäftsführung", teilte die Besitzgesellschaft des Nürburgrings mit, die dem russischen Investor Viktor Charitonin, der Interesse am Flughafen Hahn hat, gehört.

Löwenanteil soll deutsches Unternehmen halten

Dem Pharmaunternehmer Charitonin gehe es bei dem Airport im Hunsrück ausschließlich um ein finanzielles und nicht um ein strategisches Engagement. "Die übrigen gut 75 Prozent der Geschäftsanteile an der Käufergesellschaft sollen von Investoren in Deutschland gehalten werden - von welchen genau, wird noch geklärt", hieß es weiter.

Der Flughafen Frankfurt-Hahn Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist ein seit 1993 aus US-Militärverwendung konvertierter ziviler Flughafen in Rheinland-Pfalz. Er liegt im Hunsrück. Die französische Besatzungsmacht hatte 1951 mit dem Bau des Militärflugplatzes begonnen. 1952 war er von der US-Luftwaffe übernommen worden. Hier waren drei F-16 Staffeln stationiert. 1993 endete die militärische Nutzung. 2017 hatte der chinesische Großkonzern HNA 82,5 Prozent der Anteile für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Im Oktober 2021 ging der Flughafen Hahn in Insolvenz. Seither kümmert sich ein Insolvenzverwalter um die Geschicke des Airports. Ein Verkauf an die Frankfurter SWIFT Conjoy GmbH scheiterte im vergangenen Jahr. Die restlichen 17,5 Prozent der Anteile am Hahn gehören nach wie vor dem Land Hessen. Im Rahmen des derzeit laufenden Insolvenzverfahrens hat das Land Hessen aufgrund seiner Gesellschafterstellung keine nennenswerten Mitwirkungsrechte im Verfahren, da es kein Gläubiger ist.

Land Hessen kritisiert russischen Investor

Das Vorhaben von Charitonin hat in Zeiten von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ein gewaltiges Echo hervorgerufen. Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) etwa sagte: "Im Moment sollte und kann man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen." Das Land Hessen hält noch 17,5 Prozent an dem Airport in Rheinland-Pfalz.

Gläubigerversammlung verweigert vorerst Zustimmung

Eine Hahn-Gläubigerversammlung hat kürzlich noch kein grünes Licht für einen Verkauf an den russischen Investor gegeben. Aus Gläubigerkreisen hieß es, dass man zunächst die Prüfung des Bundeswirtschaftministerium abwarten wolle. Dort wird derzeit geprüft, ob der Flughafen Teil der kritischen Infrastruktur ist und an einen russischen Investor verkauft werden kann.

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass es neben dem russischen Investor noch weitere potentielle Investoren für den Flughafen gibt. Darunter beispielsweise ein Mainzer Immobilienunternehmer.

Verkauf an Frankfurter Unternehmen scheiterte

Der Flughafen Hahn hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Ein erster Verkaufsversuch an das Frankfurter Unternehmen SWIFT Conjoy scheiterte, weil der Kaufpreis nicht gezahlt wurde.