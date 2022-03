Die russisch-orthodoxe Kirche in Bekond

Das Hotel Brunnenhof in Bekond ist ein Pilgerzentrum für russisch-orthodoxe Christen in der Region Trier und darüber hinaus. Nach Angaben von Michael Doskovski findet in der Kirche zweimal wöchentlich ein Gottesdienst statt, der in der Regel von etwa 50 Gläubigen besucht wird. An Feiertagen wie zum Beispiel an Ostern fänden sich aber auch mehr als einhundert Menschen dort zusammen. Sie kommen aus Trier, von der Mosel, aus der Eifel und auch aus Luxemburg und dem Saarland. In der reich verzierten Hauskapelle in Bekond befinden sich nach Angaben aus der Kulturdatenbank der Region auch Reliquien, und zwar die Gebeine des Heilers Panteleimon, der Großmartyrerin Paraskevi und des Heiligen Nektarios von Ägina.