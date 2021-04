per Mail teilen

150 Rennteams fahren heute auf der Nordschleife des Nürburgrings zwei Rennen. Die so genannte Rundstrecken Challenge gilt als die älteste Rennserie ihrer Art in Europa. Zuschauer sind nach Angaben der Veranstalter im Fahrerlager und an der Strecke nicht zugelassen. Für die Teilnehmer gelten strenge Hygieneregeln.