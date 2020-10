"Eifel West" wird zweites Wolfspräventionsgebiet in Rheinland-Pfalz

Nach 20 Wolfrissen in der Eifel wird die Region jetzt zum zweiten Wolfspräventionsgebiet in Rheinland-Pfalz. Das bedeutet, dass Viehhalter dort künftig stärker in die Pflicht genommen werden.

Das Präventionsgebiet "Eifel West" soll ab dem 1. November in Kraft treten, hieß es nach dem Treffen des "Runden Tisches Großkarnivoren" am Dienstag in Mainz. Viehhalter werden stärker in die Pflicht genommen Nachdem in der Eifel in diesem Sommer mehrfach Schafe und Kälber von einem Wolf gerissen wurden, soll nun Vorsorge getroffen werden: Nutztierhalter, die innerhalb des Präventionsgebiets "Eifel West" liegen, bekommen Fördermittel, wenn sie ihre Herden mit Zäunen und Hunden sichern. Für gerissene Tiere gibt es im ersten Jahr noch 100 Prozent Entschädigung. Danach wird nur noch anteilig entschädigt, wenn denn Vorsorge getroffen wurde und ein Herdenschutz vorhanden war. Das neue Präventionsgebiet umfasst die Landkreise Bitburg-Prüm und Vulkaneifel sowie die nordwestlich der Mosel liegenden Teile der Kreise Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg. Vor zwei Jahren war bereits ein Wolfs-Präventionsgebiet im Westerwald ausgewiesen worden. Wolfsmanagementplan soll aktualisiert werden Rheinland-Pfalz fördert neben den Schaf- und Ziegenhaltern nun erstmals auch Pferde- und Rinderhalter. Außerdem will das Mainzer Umweltministerium bis Mitte nächsten Jahres den Wolfsmanagementplan von 2015 aktualisieren. Bei der Arbeitsgruppe "Runder Tisch Großkarnivoren" kommen Vertreter aller vom Wolf betroffenen Gruppen zusammen: Neben dem Ministerium sind das unter anderem die Stiftung Natur und Umwelt, der Landesjagdverband und der Bund für Umwelt und Naturschutz.