Rund 700 Menschen bei unangemeldeten Corona-Protesten

In der Region Trier gab es gestern Abend wieder unangemeldete Proteste gegen die Coronamaßnahmen. Nach Polizeiangaben versammelten sich dazu in der Region rund 700 Menschen. In Bitburg und Bernkastel-Kues kamen jeweils rund 150 Personen zusammen, die teilweise gegen Coronaregeln verstießen. Gegen eine Frau in Bitburg wird nun ermittelt, weil sie Widerstand gegen die Polizei leistete. In Bernkastel-Kues wurde eine Person angezeigt, weil sie die Beamten beleidigt haben soll. Auch in Wittlich und Saarburg wurde gegen Corona-Auflagen verstoßen. In Gerolstein, Zell und Traben-Trarbach hielten sich die Teilnehmer an die Vorgaben. In Trier versammelten sich der Polizei zufolge rund 30 Personen, die sich aber bald auflösten. Zwölf verbliebene Teilnehmer hielten sich laut Polizei nicht an die Coronaregeln und wurden von dieser daran gehindert, durch die Fußgängerzone zu ziehen.