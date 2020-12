Unbekannte Täter haben am Wochenende in Ormont in der Verbandsgemeinde Gerolstein eine Ruhebank gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat zwischen Samstag und Sonntag ereignet haben. Die hölzerne Bank stand auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 64. Wegen der Größe und des Gewichts der Bank geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs waren. Die Polizei sucht Zeugen.