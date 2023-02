per Mail teilen

Der Rosenmontagsumzug in Trier wird in diesem Jahr live im Internet übertragen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem SWR Studio Trier und dem Offenen Kanal Trier OK54.

Gesendet wird live aus einem gläsernen Container direkt neben dem Brunnen am Hauptmarkt. Dort befinden sich der Kommentatorenplatz und die Regie.

Sieben Kameras übertragen den Rosenmontagsumzug

SWR-Redakteurin Jana Hausmann wird den Umzug live kommentieren. Tommy Schwinden von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) berichtet als Reporter direkt vom Zugweg. Insgesamt sieben Kameras sorgen dafür, dass die Jecken zu Hause oder auf der Arbeit am Computer, Tablet oder Smartphone nichts verpassen.

ATK lobt digitales Konzept zum Rosenmontagszug

ATK-Präsident Andreas Peters ist vom digitalen Konzept begeistert: "Erstmals wird der Rosenmontagsumzug in Trier vom Hauptmarkt aus live übertragen und professionell kommentiert. So erreichen wir auch die Menschen, die nicht vor Ort dabei sein können." Der Rosenmontagsumzug sei damit sogar weltweit zu sehen, so Peters. Dies sei eine tolle Werbung für den Trierer Karneval und eine tolle Werbung für die Stadt Trier.

Beginn der Übertragung im Offenen Kanal OK54 ist um 12:11 Uhr. Der SWR übernimmt den Stream ab ca. 13 Uhr mit der Ankunft des Umzuges am Trierer Hauptmarkt und überträgt live im Internet.