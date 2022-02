Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) hat ihre für Rosenmontag geplante Party in der Arena Trier abgesagt. Nach Angaben eines Sprechers ist der Grund dafür der Krieg in der Ukraine. Eigentlich hatte die ATK eine Karnevalsveranstaltung mit 2.000 Menschen geplant. Das wäre die größte Party an Fastnacht in der Region Trier gewesen. Bereits heute hat die ATK alle Veranstaltungen zum Weiberdonnerstag in Trier wegen des Ukraine-Krieges abgesagt.