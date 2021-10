Rollstuhl-Bundesliga Basketballer Dolphins Trier vor erstem Heimspiel vor Zuschauern seit eineinhalb Jahren

per Mail teilen

Zum ersten Heimspiel vor Zuschauern seit eineinhalb Jahren empfangen die Rollstuhl-Bundesliga-Basketballer der Dolphins Trier heute die Baskets aus Hamburg. Es ist zugleich das erste Spiel in der neu gebauten Mäusheckerweghalle in Trier. Die alte Halle aus dem Jahr 1974 war abgerissen worden, weil eine Sanierung nach Ansicht der Stadt zu teuer war. Der Neubau kostete 10,9 Millionen Euro und bietet Platz für 1.150 Zuschauer. Die neue Halle ist die neue Spielstätte der Trierer Rollstuhlbasketballer. Sie besitzt in den Zuschauerreihen auch Stellplätze für Rollstühle.