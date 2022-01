per Mail teilen

In der Rollstuhl-Basketball Bundesliga haben die Dolphins Trier am Samstag die Rhine River Rhinos Wiesbaden bezwungen. Drei Minuten vor dem Ende gelang Dirk Passiwan der Ausgleich zum 66:66. In der Schlussphase, ließen sich die Dolphins den Sieg dann nicht mehr aus der Hand nehmen und gewannen das Spiel mit 76:71.