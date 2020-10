per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende in Trier-Süd einen mit zwei Personen besetzten Roller verfolgt, der vor einer Kontrolle offensichtlich davonfuhr. Wie die Polizei mitteilte, fand sie den Roller in der Nähe des Finanzamtes abgestellt. Fahrer und Sozius hätten sich unter einem Busch versteckt. Der Fahrer habe keine Fahrerlaubnis gehabt, aber unter Drogeneinfluss gestanden. Ein Test habe verschiedene illegale Substanzen bestätigt.