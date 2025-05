Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Idar-Oberstein

In Idar-Oberstein, im Kreis Birkenfeld, ist am Donnerstag ein Rollerfahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der 37-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Gegen 17 Uhr fuhr der Mann auf der Straße Steinkäulchen in der Nähe des Bismarckturms in Richtung Goethestraße, als es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem Auto einer 86-jährigen Frau kam. Der Rollerfahrer verstarb nach erfolgloser Reanimation noch am Unfallort. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Warum es zu dem Unfall kam, soll ein Gutachten beantworten. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein solches in Auftrag gegeben. Laut Polizei soll damit auch die Frage geklärt werden, ob bei dem Unfall die Vorfahrt genommen wurde.