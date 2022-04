Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten heute Morgen, waren auch etwa 30 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Trier eingebunden.

In der Region Trier sei auch der Schwerpunkt der Razzia in Rheinland-Pfalz gewesen, so das Innenministerium. Bei der Durchsuchung von Wohnungen mutmaßlicher Mitglieder der verbotenen Gruppe Combat 18 seien Speichermedien, Tonträger und Kleidungsstücke beschlagnahmt worden. Die Razzia unter Federführung des Bundeskriminalamtes fand in 11 Bundesländern statt, 60 Wohnungen wurden durchsucht. In Thüringen gab es vier Festnahmen.