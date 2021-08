Diebe haben in der vergangenen Nacht aus einer Autowerkstatt in Rötsweiler-Nockenthal im Hunsrück an mehreren Fahrzeugen Katalysatoren mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizei benutzten sie dabei vermutlich einen Trennschleifer. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. In den vergangenen Wochen sei es bereits zu mehreren derartigen Diebstählen gekommen, so die Polizei.