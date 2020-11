Die Trierer Römerbrücke ist wegen Bauarbeiten von Freitagabend, 20. November, bis Mittwochmorgen, 25. November voll gesperrt. Nach Angaben der Stadt werden auf der Baustelle am westlichen Brückenkopf Leitungen verlegt. Fußgänger und Radfahrer können die Römerbrücke demnach am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag ebenfalls nicht passieren. Ab Samstag, 21. November werden Fußgänger und Radfahrer mit Hilfe von Absperrelementen an der Baustelle vorbeigeführt, so die Stadtverwaltung.