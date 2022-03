Rheinland-pfälzische Grüne wählen neue Landesspitze

Beim digitalen Parteitag der rheinland-pfälzischen Grünen am Wochenende wird es spannend. Es gibt drei Bewerbungen für zwei Posten.

Eine Doppelspitze hat bei den Grünen Tradition: Auch künftig sollen eine Frau und ein Mann den rheinland-pfälzischen Landesverband führen. Aktuell gibt es nach Angaben der Partei drei Bewerber für den Landesvorsitz. Eine Frau und zwei Männer. Sie wollen die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Misbah Khan und Josef Winkler antreten. Die beiden müssen die Posten wegen der vorgesehenen Trennung von Amt und Mandat abgeben. Kahn wurde in den Bundestag gewählt, Josef Winkler gehört dem neuen Landtag an.

Triererin Natalie Cramme-Hill ohne Gegenkandidatin

Für den weiblichen Teil der Doppelspitze gibt es nur eine Bewerberin, wie die scheidende Landesvorsitzende Khan berichtete. Die 35 Jahre alte Natalie Cramme-Hill aus dem Kreisverband Trier bewirbt sich um den Posten. Cramme-Hill ist seit 2019 Vorsitzende der Grünen in Trier und arbeitet bei der dortigen Stadtverwaltung. Zu ihren politischen Schwerpunkten gehören der Verbraucherschutz, die Entschuldung der Kommunen und gerechte Geschlechterpolitik.

Was der zweifachen Mutter fehlt, ist politische Erfahrung auf Landesebene. Cramme Hill hat angekündigt, dass sie auch als Landesvorsitzende Sprecherin der Trierer Grünen bleiben möchte. Theoretisch ist es möglich, dass sie noch eine Gegenkandidatin bekommt. Bewerbungen können bis kurz vor der Wahl des Landesvorstandes auf dem Parteitag in Idar-Oberstein eingereicht werden.

Duell um Amt des Co-Vorsitzenden der Grünen

Die beiden männlichen Bewerber haben eines gemeinsam. Sie sind jung - noch keine 30. Die Delegierten haben die Wahl zwischen Paul Bunjes aus Kaiserslautern und dem Mainzer Benjamin Buddendiek. Wer am Ende das Rennen macht, dazu wollte Misbah Khan keine Prognose abgeben: "Obwohl es Parallelen gibt, unterscheiden sich beide Bewerber in bestimmten Positionen voneinander."

Landwirt Paul Bunjes aus Kaiserslautern

Paul Bunjes ist ausgebildeter Landwirt und studiert aktuell ökologische Landwirtschaft. Er hat schon für den Bundestag und für den Landtag kandidiert, nun strebt er den Posten als Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen Grünen an. Politische Erfahrungen sammelte er als Stadtrat in Kaiserslautern und als Mitglied des erweiterten Landesvorstandes der Partei.

Auch bei den Koalitionsverhandlungen zur rheinland-pfälzischen Ampelregierung war Bunjes im vergangenen Jahr eingebunden. Er arbeitete in der Fachgruppe Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit. Bunjes thematisiert in seinem Bewerbungsschreiben, dass die Wahlergebnisse der Grünen im Ländlichen Raum ausbaufähig seien: "Um in Zukunft tragfähige zweistellige Ergebnisse in Rheinland-Pfalz zu erreichen, müssen wir hier genau hinschauen."

Benjamin Buddendiek mit eigenem Bewerbungsvideo

Zum Duell mit Bunjes tritt der Mainzer Benjamin Buddendiek an. Er war bis zum vergangenen Jahr Sprecher der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz, der Jugendorganisation der Partei. Mit Anfang 20 war der gebürtige Lahnsteiner bereits Sprecher des Grünen-Kreisverbandes Koblenz. Auf Social-Media-Plattformen wirbt Buddendiek in einem Video für sich als Landeschef der Grünen. Darin fordert er die Parteimitglieder auf: "Zeigen wir den Menschen im Land unsere Begeisterung für Rheinland-Pfalz und was wir noch besser machen wollen."

In seinem Bewerbungsschreiben kündigt der gelernte Kaufmann für Marketingkommunikation zudem an, die Grünen im Land professioneller aussehen zu lassen: "Ich sehe es als mein Projekt an, unsere Partei bis 2026 so professionell aufzustellen, dass wir den innovativsten und modernsten Landtagswahlkampf aller Zeiten machen können." Dafür braucht Buddendiek beim Parteitag die Unterstützung der Grünen-Mitglieder.

Der Parteitag findet hybrid statt, also größtenteils online und teils in Präsenz. In Idar-Oberstein anwesend sein werden unter anderem der aktuelle Landesvorstand und die Bewerber.

Als Rednerinnen sind neben der scheidenden Grünen-Landesvorsitzenden Khan auch die Ministerinnen Katharina Binz und Katrin Eder vorgesehen. Der Parteitag der Grünen war ursprünglich für Ende November in Mainz geplant. Er wurde wegen der Corona-Pandemie auf dieses Wochenende verschoben.