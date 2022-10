Hunsrück-Dorf Gräfendrohn ist der Gewinner

Gräfendhron ist nicht der einzige Gewinner des Programms in der Region Trier. Von der geplanten Entschuldung profitieren noch weitere Kommunen in der Region Trier stark. Darunter die Stadt Trier. Das Land plant 66 Prozent der Kredite der Stadt zu übernehmen, was rund 280 Millionen Euro entspricht.

Der Kreis Birkenfeld soll ebenfalls in hohem Maße entschuldet werden. Das Land will fast 70 Prozent der Kredite, also 80 Millionen Euro, tilgen. Die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf soll mit rund 19 Millionen Euro entlastet werden - was 85 Prozent entspricht und im landesweiten Vergleich ebenfalls ein Spitzenwert ist. Das Land will für die Entschuldung seiner Kommunen drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen.