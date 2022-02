Rittersdorf ist jetzt auf die nächste Katastrophe vorbereitet

Eine Eifeler Umweltgruppe will nach dem Hochwasser nicht tatenlos bleiben. Sie stößt auf einen Ratgeber und verteilt die Broschüre in ganz Rittersdorf.

"Nach dem Hochwasser wollten wir unsere Ohnmacht überwinden und selbst etwas tun", erinnert sich Michael Heinen von der Umweltgruppe "Rittersdorf blüht auf". Sein Mitstreiter Thomas Schrodt war selbst von der Flut im Juli in Rittersdorf betroffen und so setzten sie sich zusammen und überlegten, was sie tun könnten.

So sah es am Tag des Juli-Hochwassers auf der Kreisstraße zwischen Rittersdorf und Nattenheim aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Eigentlich war die Gruppe im Sommer gegründet worden, um einen Bienenfutterautomaten aufzustellen und sich um die Umwelt in dem Eifelort zu kümmern, erzählt Heinen. Um nach der Flut auf andere Gedanken zu kommen, recherchierten sie im Internet und stießen auf eine Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

700 Exemplare der Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die Umweltgruppe in Rittersdorf verteilt. privat/Michael Heinen

Broschüre informiert über Katastrophen-Vorsorge

In der Broschüre gibt das BBK Tipps, wie man am besten für Ereignisse wie Feuer, Hochwasser oder einen Stromausfall bei sich zu Hause vorsorgt. "Wir fanden vor allem die Checkliste zum Heraustrennen toll", sagt Heinen.

Was brauche ich in einer Notsituation? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat einige Tipps zusammengestellt, wie Menschen bei sich zu Hause für eine Notsituation vorsorgen können: Für den Fall, dass man sich aufgrund eines Hochwassers, starken Schneefalls oder eines Stromausfalls nicht mehr versorgen kann, soll man demnach einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage anlegen. Dazu gehörten zum Beispiel 14 Liter Flüssigkeit, dreieinhalb Kilogramm Brot, Reis, Kartoffeln und Nudeln und vier Kilogramm Gemüse pro Person. In eine Hausapotheke gehören demnach unter anderem Erkältungs- und Schmerzmittel, Mittel gegeb Übelkeit sowie Elektrolyte, ein Fieberthermometer, eine Splitterpinzette, Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial. Für den Fall eines flächendeckenden und langanhaltenden Stromausfalls sollten etwa Kurbeltaschenlampen, Streichhölzer und Feuerzeuge, Batterien, ein Campingkocher und ein batteriebetriebenes Radio vorgehalten werden. Sollte man schnell aus dem Haus raus müssen, empfiehlt das BBK ein Notgepäck, unter anderem mit Erste-Hilfe-Set, Verpflegung für zwei Tage, Taschenlampe, Schlafsack, Ausweisen und Wetterschutzkleidung in einem Rucksack pro Person. Einige Schäden, zum Beispiel durch Sturm, könne man verhindern oder abmildern, indem man mit baulichen Maßnahmen vorbeugt: So können Sturmhaken verhindern, dass Dachpfannen bei einem Sturm zu tödlichen Geschossen werden. Außerdem können Rückstauklappen in den Abwasserleitungen bei Hochwasser und eine regelmäßig kontrollierte Elektroanlage bei jeglichen Gefahren hilfreich sein.



In der Checkliste steht zum Beispiel, welche Lebensmittel man einlagern kann und was man für einen Stromausfall vorhalten sollte. Die beiden überlegten sich also, wie sie diese Infos am besten unter die Leute bringen können. Damit diese beim nächsten Sturm oder einer anderen Katastrophe gerüstet sind.

Gute Resonanz bei Verteilaktion

Heinen schrieb eine Mail an das BBK, das ihm daraufhin 700 Exemplare der Broschüre zu Verfügung stellte. Ein befreundeter Werbefachmann habe Umschläge beigesteuert mit einem kleinen Anschreiben der Umweltgruppe. Ende des Jahres seien dann alle Broschüren in Rittersdorf verteilt worden.

Und die Resonanz sei groß gewesen, sagt Michael Heinen. In Mails hätten sich Leute bei ihnen bedankt für diese Initiative. Und sie seien auch persönlich auf der Straße angesprochen worden: "Die Leute haben uns gefragt: Habt ihr noch ein paar Broschüren über, dass wir die weiter verteilen können?"

"Die Rückmeldungen waren der Wahnsinn! Wir hätten nie gedacht, dass das solche Kreise zieht. Man fühlt sich gut, wenn man eine solche Resonanz bekommt."

Heinen hofft, dass sich andere Gemeinden ein Beispiel an der Aktion nehmen und die kostenlose Broschüre auch bei sich verteilen. Es gebe Sicherheit, wenn man weiß, was man in einer Notsituation tun und wie man sich darauf vorbereiten kann: "Diese Aktion war so eine simple Sache. Und sie kostet fast nicht, außer ein bisschen Mühe."