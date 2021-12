Ritterorden übergibt Spenden an Kindertagesstätte in Kordel

Ritterorden und ritterliche Tugenden – das hört sich nach Märchen und Mittelalter an. In der Kindertagesstätte in Kordel weiß man es besser, denn dort hat am Mittwoch ein waschechter Ritter Spenden für den Wiederaufbau nach der Flut überreicht.

Wie muss man sich einen modernen Ritter vorstellen? Patrick Feltes vom österreichischen Ritterorden Sankt Stanislaus ist groß gewachsen, trägt eine Brille. Eigentlich nichts Auffälliges, wäre da nicht der purpurrote Mantel. Darauf sind die Insignien des Ritterordens gestickt, ein rotes Kreuz und eine Krone. Für die Ordensmitglieder ist es Ehrensache, in der Not zu helfen. 10.000 Euro haben sie gemeinsam gesammelt. Der Sankt Stanislaus-Orden wurde im 18. Jahrhundert in Polen gegründet. Heute ist der Verein weltweit karitativ tätig, um benachteiligte oder in Not geratene Menschen zu unterstützen. Für Kita-Leiterin Ilka Ensch ist das ein wahrer Segen. "Diese große Solidarität trägt uns und hilft uns. Bei all unseren Schwierigkeiten sind immer wieder Leute für uns da." Die Kindertagesstätte in Kordel wurde bei der Flut der Kyll im Juli schwer getroffen. Das Gebäude der Kita wird noch mehrere Jahre lang unbenutzbar sein. Ersatzweise sind die Kinder zurzeit in einem Gebäudeteil der Grundschule und in Nachbargemeinden untergebracht. Erst Anfang Januar sollen wieder alle Kinder gemeinsam in den Kindergarten gehen können. Bis dahin sollen die Räumlichkeiten der Grundschule fertig hergerichtet sein.