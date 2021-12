Ritterorden übergibt Spende an Kita Kordel

Ritterorden und ritterliche Tugenden – Das hört sich nach Märchen und Mittelalter an. In der Kindertagesstätte in Kordel weiß man es besser, denn dort hat heute ein waschechter Ritter Spenden für den Wiederaufbau nach der Flut überreicht.

Der österreichische Ritterorden Sankt Stanislaus hat eine Spende von 10.000 Euro für den Wiederaufbau der Kindertagesstätte in Kordel übergeben. Die Kita war von dem Hochwasser im Juli zerstört worden. Der Orden teilte mit, es sei ihm wichtig, dass die Hilfe direkt bei den Betroffenen ankomme. Die Spenden stammen ausschließlich von Mitgliedern des Ordens. Der Ritterorden Sankt Stanislaus ist weltweit caritativ als Verein tätig und setzt sich für benachteiligte Menschen ein.