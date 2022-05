Im Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich wird nun auch Block 4 auf Korrosionsrisse untersucht. Nach Angaben des Betreibers EDF geht es um Risse, die in einem Rohrsystem des Primärkreislaufes unter Anspannung entstehen können. Solche Risse wurden bisher in drei Atomreaktoren in Frankreich festgestellt. In Cattenom ist im Moment auch Block 3 für entsprechende Untersuchungen heruntergefahren. Block 1 soll 2023 abgeschaltet werden.