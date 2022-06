Auto überholt auf riskante Art und verursacht Unfall

Ein Autofahrer hat Montag am Nachmittag auf der Landstraße zwischen Daun und Nerdlen mehrere Autos riskant überholt. Laut Polizei in Daun fuhr er in einer Rechtskurve Lastwagen vorbei und erkannte den Gegenverkehr viel zu spät. Der überholte LKW-Fahrer bremste noch ab, konnte aber dennoch eine Kollision mit dem überholenden Auto nicht mehr verhindern. Das Auto drehte sich auf der Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Daun.