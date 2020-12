per Mail teilen

Bei der Weinauktion der Winzervereinigung Bernkasteler Ring ist am Samstag in Trier für eine 2018er Riesling-Auslese das höchste Gebot des Tages erzielt worden. Der Wein aus der Lage Bernkasteler Doctor vom Weingut Markus Molitor wurde für fast 1.400 Euro versteigert. Bei der Auktion des Verbandes Deutscher Prädikationsweingüter VDP erzielte am Freitag eine 3-Liter-Flasche vom Weingut Dr. Loosen den höchsten Preis. Sie wurde für über 4.500 Euro verkauft.