Die Sachspenden für die Flutopfer im Kreis Trier-Saarburg füllen ein ganzes Lager in Kenn. Das hat der Kreis mitgeteilt. Er organisiert die Verteilung der Hilfsgüter. Es würden keine Sachspenden mehr angenommen, jetzt müsse sortiert werden. Dafür seien bis zu 30 Ehrenamtliche im Einsatz. Spenden wie Kleidung, Spielsachen oder Hygieneartikel seien Lkw-weise auch aus den Kreisen Kusel und Kaiserslautern gebracht worden. Die Sammelstelle für Sachspenden in Darscheid in der Vulkaneifel ist geschlossen. Dort stehen nach Angaben des Ortsbürgermeisters zwei Container mit sortierter Kleidung. Es sei noch unklar, was damit passiere. In Irrel in der Südeifel ist die Annahmestelle nach Mitteilung des Bürgermeisters noch geöffnet. Allerdings sei kein Bedarf mehr an Kleidern. Benötigt würden beispielsweise Waschmaschinen und Trockner.