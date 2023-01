per Mail teilen

Der Brocken löste sich aus den so genannten Roten Felsen am linken Trierer Moselufer und rollte dann einen Weinberg hinunter. Ein Fangnetz stoppte den Brocken.

In der Lage "Trierer Augenscheiner" am westlichen Moselufer zwischen Pallien und Biewer hat es am Donnerstagvormittag einen Felsrutsch gegeben. Das hat ein Sprecher der Vereinigten Hospitien bestätigt. Ihnen gehört der dortige Weinberg.

Nach ersten Schätzungen seien etwa fünf Reihen des Weinberges betroffen. Wie hoch der Schaden ist, sei derzeit noch nicht abzusehen.

Prüfung nach Hangrutsch

Nun werde ein Geologe beauftragt, um festzustellen, ob mit weiteren Hangrutschen zu rechnen sei. Unter Umständen müssen Teile des Fels gesichert oder kontrolliert abgetragen werden.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) kann der Fangzaun nach einer Reparatur weiter genutzt werden.

Bis die Felsbrocken geräumt seien könnten mehrere Tage vergehen. Solange werde die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Strecke auf Tempo 30 begrenzt und der Hang täglich kontrolliert, so der LBM