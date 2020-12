Über #CharityForPortaAm 01. Dezember 2020 raste ein Amokfahrer mit seinem SUV durch die Trierer Innenstadt. Neben Zahlreichen Schwerverletzten gibt es auch fünf Todesopfer.



Trier ist das Herz unserer Region. Wir wollen Zusammenhalt demonstrieren, ein Zeichen setzen und vor allem den Hinterbliebenen helfen.



Wir haben es geschafft innerhalb weniger Stunden verschiedene Sportler und Vereine zu mobilisieren, die uns ohne zu zögern, signierte Trikots oder andere Merchandiseartikel zur Versteigerung zugesichert haben. Neben den Auktionen ist es natürlich auch möglich ganz klassisch Geld an unser Spendenkonto zu spenden.



#charityforporta #mirsinntrier #trier #triergermany #triertrauert #charity #help #spendenaktion #spenden