An den Moselufern der Region Trier dreht sich was

Trier hat wieder eine Sehenswürdigkeit mehr. Seit ein paar Tagen steht am Moselufer Zurlauben ein Riesenrad. Auch in Bernkastel-Kues steht ein solches Fahrgeschäft. Die Räder sollen in Kürze starten.

Trier hat einen neuen Blickfang. In den vergangenen Tagen wurde am Moselufer Zurlauben ein Riesenrad aufgebaut. Nach Angaben der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) soll der Betrieb des Rades an Fronleichnam starten: "Es soll in diesem Sommer am Zurlaubener Ufer die Bewohnerinnen und Touristen ins Staunen versetzen", teilt die ttm mit.

Riesenrad ist so hoch wie "Schiefer Turm von Pisa"

Das Riesenrad "Bellevue" hat nach Angaben der ttm eine Höhe von 55 Metern. Damit ist das Rad so hoch wie der Schiefe Turm von Pisa. Am Rad hängen 42 Gondeln. Es hatte nach Angaben der Touristinformation in der Vergangenheit seinen festen Platz auf der Schobermesse bei Luxemburg.

Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Riesenrad am Zurlaubener Ufer aufgebaut wurde. Bereits im vergangenen Jahr stand an gleicher Stelle das sogenannte "Sky Lounge Wheel".

Bernkastel-Kues ist ebenfalls Riesenrad-Stadt

In Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) steht ebenfalls ein 35 Meter hohes, mit 24 Gondeln bestücktes Riesenrad. Nach Angaben der Stadt wurde das Rad schon im April aufgebaut, durfte wegen Corona bislang aber noch nicht betrieben werden. Die Behörden gehen aber nun davon aus, dass das Riesenrad wie in Trier spätestens am Donnerstag die Betriebserlaubnis bekommt.

Das Riesenrad am Moselufer in Bernkastel-Kues. Isabelle Medelnick

