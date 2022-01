Linienbus muss Auto ausweichen - Fahrerflucht

Ein Autofahrer ist am Donnerstag einfach weitergefahren, nachdem er einen Linienbus in einen Straßengraben gedrängt hatte. Am Nachmittag sei das Auto auf der L182 zwischen Rhaunen und Bundenbach (Landkreis Birkenfeld) ins Rutschen gekommen, vermutlich weil der Fahrer für die Witterungsverhältnisse zu schnell gefahren sei, teilte die Polizei mit. Der Kleinwagen sei dann auf die Fahrbahn des Busses geraten. Der Busfahrer wiederum habe ausweichen müssen und sei dadurch in den Straßengraben gerutscht. Der Bus wurde laut Polizei "mit großem Abschleppgerät" aus dem Graben geborgen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In dem Linienbus saßen demnach keine Fahrgäste. Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen.