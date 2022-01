Revisionsverfahren wegen Vergewaltigung in Trier

per Mail teilen

Ein Mann muss sich ab Mittwoch in einem Revisonsverfahren erneut wegen Vergewaltigung vor dem Trierer Landgericht verantworten. In einem ersten Prozess war er 2015 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte laut dem ersten Urteil seine damalige Ehefrau im Jahr 2008 in zwei Fällen mit einer Schusswaffe bedroht und vergewaltigt. Der Angeklagte legte Revision gegen das Urteil ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf, weil Zeugen nicht gehört wurden. Jetzt muss der Fall neu verhandelt werden.