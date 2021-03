per Mail teilen

Ein 35-jähriger Mann muss sich ab Montag in einem Revisionsprozess wegen besonders schwerer Brandstiftung vor dem Trierer Landgericht verantworten.

Der Angeklagte war im Januar vergangenen Jahres vom Trierer Landgericht zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an.

Ist der Angeklagte schuldfähig?

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob das Urteil auf. Unter anderem ging es dabei um die Frage, ob die Schuldfähigkeit des Angeklagten ausreichend geprüft wurde. Der Mann soll im Februar 2019 ein Feuer in seiner Wohnung in Trier-Quint gelegt haben.

In diesem Haus in Trier-Quint hatte es gebrannt. SWR Solveig Naber

Bewohner erlitten Schock

Sieben Hausbewohner zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu, vier Bewohner erlitten einen Schock, so die Staatsanwaltschaft. Es entstand laut Anklage ein Schaden von rund 100.000 Euro.