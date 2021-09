Müssen Klimaschützer aus Trier wieder vor Gericht?

per Mail teilen

Nach einem Freispruch im Juli müssen Klimaschützer, die sich an ein Schnellrestaurant geklebt haben, möglicherweise erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Trier hat Revision eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft will den Freispruch auf Rechtsfehler überprüfen lassen. Das Amtsgericht Trier hatte die Klimaaktivisten freigesprochen, weil es den Tatbestand der Nötigung nicht erfüllt sah. Die Staatsanwaltschaft Trier sieht das anders. Die Begründung für die Revision ist jetzt den Anwälten der Klimaschützer zugeschickt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Danach müsse das Oberlandesgericht Koblenz entscheiden. Das könne noch einige Wochen dauern.

Protest gegen Massentierhaltung

Drei Klimaschützer hatten sich vor etwa einem Jahr mit Sekundenkleber an ein Trierer Schnellrestaurant in der Nähe der Porta Nigra geklebt. Und zwar befestigten sie ihre Hände mit dem Kleber an der Eingangstür. Vor einer weiteren Tür stapelten sie Verpackungsmüll. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten mit ihrer Aktion gegen die Massentierhaltung und deren Auswirkung auf das Klima protestieren.

Freispruch vor dem Amtsgericht Trier

In einem ersten Verfahren hatte das Amtsgericht Trier sie im Juli freigesprochen. Laut Gericht war die Aktion kurz vor der Grenze der Strafbarkeit. Die Richterin begründete den Freispruch damit, dass Gäste nicht völlig daran gehindert wurden, das Schnellrestaurant zu betreten. Eine Tür sei frei geblieben. Zudem gab die Richterin den 17 bis 22-jährigen Angeklagten mit auf den Weg, dass sie sich überlegen sollen, ob es dem Klima nützt, wenn sie verurteilt werden.

Klimaschützer überrascht von Revision

Eine der Aktivistinnen teile dem SWR mit, dass sie nicht gedacht hätte, dass die Staatsanwaltschaft es noch einmal versuchen wolle. Ihre Anwältin sagte, die Anklage sei schon rechtlich fragwürdig gewesen. Es sei aus ihrer Sicht eindeutig, das dort kein Straftatbestand vorgelegen habe. Das habe das Gericht nach ausführlicher rechtlicher Würdigung bestätigt.