Die geplante Verlegung der Rettungswache Kirn nach Hochstätten-Dhaun sorgt für Kritik in Kirn. Die Landkreisverwaltung Bad Kreuznach begründet die geplante Verlegung damit, dass so kleinere Gemeinden im Soonwald besser versorgt werden könnten. Außerdem sei der Rettungswagen bei Unfällen von Wanderern oder Motorradfahrern im Soonwald schneller vor Ort. In Kirn setzen sich Menschen außerdem für den Erhalt des Krankenhauses und eine bessere hausärztliche Versorgung ein. Das ist am Donnerstagabend (21.4.22) auch Thema in der SWR Fernsehsendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ ab 20 Uhr 15.