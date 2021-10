Restaurant in Kasel wegen Personalmangel geschlossen

per Mail teilen

Familie von Nell-Breuning in Kasel im Ruwertal hat alles versucht, um im Sommer nach dem Corona-Lockdown einen Koch zu finden. Ohne Erfolg. Der Pauliner Hof ist jetzt nur noch für Feierlichkeiten geöffnet.

Die Entscheidung, das Restaurant nur noch für gebuchte Veranstaltungen zu öffnen, ist Familie von Nell-Breuning nicht leichtgefallen. Seit 20 Jahren betreibt sie das Restaurant. Aber sie sah einfach keine andere Lösung.

"Man hat die Lockdowns durchgemacht und dann freut man sich und hofft, dass es weitergeht. Dann stellt man eben fest, dass es nicht weitergeht, weil es wirklich kein Personal auf dem Markt gibt."

"Irgendwann haben wir dann unser Geschäftsmodell, unsere Strategie für den Pauliner Hof angepasst", sagt Carmen von Nell-Breuning, die Tochter.

Veranstaltungen statt Restaurantbesuch

Eine unternehmerische Lösung musste her. Die Konsequenz: das Haus hat sich auf Veranstaltungen spezialisiert und arbeitet mit unterschiedlichen Caterern. "Das war für uns immer schon ein wichtiger Bestandteil", betont Carmen von Nell-Breuning. Jetzt sei es das neue Geschäftsmodell. Die Folge: Kein Tagesgeschäft. Im Pauliner Hof kann man jetzt nicht mehr einfach zum Essen vorbeigehen.

Gastronomen gehen die Mitarbeiter aus

So wie dem Besitzer des Pauliner Hof in Kasel geht es vielen Gastronomen in der Region Trier. Viele schränken ihre Öffnungszeiten ein oder machen einen zweiten Ruhetag.

Offene Stellen in der Gastronomie in der Region Trier Bei der Agentur für Arbeit Trier sind aktuell 207 offene Stellen in 151 Betrieben gemeldet. Vor allem Servicekräfte (74 Stellen), Köche (37 Stellen) und Küchenhelfer (23 Stellen) werden gesucht.

Schlechte Arbeitszeiten

Während des Lockdowns haben sich viele Mitarbeiter der Gastronomie nach anderen Stellen umgeschaut, so die Erfahrung vieler Restaurants und Gaststätten. Für Carmen von Nell-Breuning sind ein Grund für das Abwandern die Arbeitszeiten:

"Als Koch ist man oft am Wochenende eingebunden, es sind immer die Abende, wenn alle anderen frei haben."

Suche nach Auszubildenden im Ausland

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA meldet, dass die Zahl der Bewerber für eine Ausbildungsstelle in der Gastronomie um 18 Prozent zurückgegangen ist. Es wurden 62 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen.

Das THAMM-Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit versucht, Abhilfe zu schaffen. Sie werben Auszubildende für die Gastronomie aus den drei nordafrikanischen Ländern Ägypten, Tunesien und Marroko. Es seien bereits junge Leute aus Tunesien in Betriebe vermittelt worden, teilt die Agentur für Arbeit Trier mit.

Lust auf Arbeit in der Gastronomie machen

Aber auch die Betriebe selbst werden aktiv. Mitte Oktober hat sich in Mainz die Initiative "Working-Family" präsentiert. Etwa 25 Familienbetriebe aus der Hotellerie und Gastronomie sind nach Mitteilung der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern am Start. Ziel sei es, das Image der Gastronomiebranche zu verbessern.

Die Gründer sind laut der IHK Gastronomiebetriebe und Hotels, die Wert auf eine familiäre Arbeitsatmosphäre und die Zufriedenheit der Mitarbeiter legen. Dazu gehörten regelmäßige Weiterbildungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Betriebe wollen Lust auf die Arbeit in der Gastronomie machen.

"Familienunternehmen haben grundsätzlich viel zu bieten."

Gastronomie sei zwar eine schwierige, aber auch eine schöne Branche.