Resolution für Erhalt des Krankenhauses Ehrang

Der Trierer Stadtrat hat am Mittwochabend eine Resolution für den Erhalt des Krankenhauses Ehrang verabschiedet. Ein entsprechender Antrag von sechs Fraktionen wurde einstimmig angenommen. Die Ratsmitglieder appellierten an das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, den Beschluss zur Schließung des Krankenhaues Ehrang zurückzunehmen. Der Stadtrat appellierte auch an die rheinland-pfälzische Landesregierung, sich für den Erhalt des Standort Ehrang einzusetzen. Das Ehranger Krankenhaus wurde bei der Flutkatastrophe Mitte Juli beschädigt. Der Träger des Krankenhauses - das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - hat angekündigt, es sei zu teuer und zu aufwendig das Krankenhaus wiederaufzubauen, deshalb bleibe es geschlossen.