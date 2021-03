Obwohl Ostern eine beliebte Reisezeit ist, rechnen die meisten Reiseveranstalter in Trier nicht mit einem Aufschwung. Die Menschen seien wegen Corona bei den Buchungen verhalten.

Der Tourismus in der Region Trier ist wegen der Corona-Pandemie um ein Drittel eingebrochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben zum Beispiel im vergangenen Jahr etwa 613.000 Gäste die Eifel besucht – das ist ein Minus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Stadt Trier waren es im vergangenen Jahr etwa 1,4 Millionen Gäste und damit 31 Prozent weniger als im Vorjahr.

Reiseveranstalter erwarten keine Reisewelle an Ostern

Obwohl Ostern eine beliebte Reisezeit ist, rechnen die Reiseveranstalter in Trier nicht mit einem Aufschwung. Die Menschen seien bei den Buchungen verhalten. Reiseveranstalter Thomas Müller berichtet, im letzten Jahr habe es viele Buchungen und Stornierungen gegeben. Das wollen die Leute nicht mehr. Sie wollen kein Hin und Her, sie wollen Sicherheiten, sagt er.

Hoffnungen auf den Sommer

Auch eine Umfrage in der Trierer Innenstadt zeigt, dass die meisten Menschen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht reisen wollen. Wenn dann im Sommer - dann wäre für viele auch ein Urlaub in Deutschland eine Alternative. Für den Sommer und Herbst sind die Reiseveranstalter auch wieder optimistischer, ebenso die Touristenbüros für Hunsrück und Mosel.

Reiseveranstalter setzen auf Impfungen

Aktuell verzeichnet Reiseveranstalter Thomas Müller 5 Prozent der regulären Buchungen. Anderen Reisebüros in Trier geht es nach eigenen Angaben auf SWR-Anfrage ähnlich. Die Reisewarnungen schreckten ab. Lediglich Stefan Grundhöfer, Inhaber eines Reisebüros in Trier, berichtet von einem langsam einsetzenden Aufschwung. Die Menschen würden sehen, dass nach den angekündigten Corona-Lockerungen in England viele Briten wie verrückt Urlaub buchen. Britische Reise- und Urlaubsanbieter verzeichnen ein sprunghaft gestiegenes Interesse. Der Reiseveranstalter Thomas Müller und noch ein weiteres Trierer Reisebüro sehen aber erst dann Hoffnung, wenn in Deutschland entsprechende Lockerungen in Kraft treten und sich viele Menschen impfen lassen. Reiseveranstalter Thomas Müller befürwortet einen Corona-Impfnachweis, damit sich die Reisenden sicher fühlen können.

EU-Staaten haben sich auf digitalen Impfpass geeinigt

Die EU-Staaten haben sich auf die zeitnahe Einführung eines einheitlichen digitalen Impfpasses geeinigt. Wer immun gegen Corona ist, soll das mit dem geplanten "grünen Pass" fälschungssicher nachweisen können. In dem digitalen Dokument sollen auch Covid-Erkrankungen und negative Tests vermerkt werden. Ziel ist, einen sicheren Weg zur Aufhebung von Beschränkungen und zum Reisen in Europa zu finden. Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass dieser europäische Impfpass bis zum Sommer entwickelt werden könne.

Am 3. März verhandeln Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder außerdem über Lockerungen der aktuellen Corona-Maßnahmen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Trier fordert eine Öffnungsperspektive für Hotels und Gaststätten, sonst drohe vielen Betrieben das Aus und den Beschäftigten Arbeitslosigkeit.