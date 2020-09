Die Polizei Trier mahnt aus aktuellem Anlass zur Vorsicht bei reisenden Händlern und Handwerkern. In den vergangenen Tagen habe sie vermehrt festgestellt, dass solche Reisenden an der Haustür ihre Waren und Leistungen angeboten hätten. In der Vergangenheit seien häufig die Leistungen überteuert oder nicht sachgerecht ausgeführt worden. Die Polizei rät, sich nicht vorschnell auf Angebote an der Haustür einzulassen und Waren oder Leistungen gründlich zu prüfen.