Die Polizei in Prüm sucht nach einem Reifenstecher. In den vergangenen Tagen seien mehrfach Reifen von abgestellten Autos in Prüm zerstochen worden. Zuletzt am Montag. Dabei habe der Täter einen Hinterreifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon 06551/9420 oder pipruem@polizei.rlp.de