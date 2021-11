Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag in Nußbaum in der Eifel an zwei Autos und einem Anhänger Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Zehn Reifen wurden zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.