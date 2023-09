Die Polizei Trier hat in der Nacht einen mutmaßlichen Reifenstecher festgenommen. Zuvor hatte der Tatverdächtige versucht über das Gelände des Brüderkrankenhauses zu entkommen.

Gleich mehrere Zeugen riefen in der Nacht zum Donnerstag bei der Polizei an, dass im Bereich zwischen der Trierer Innenstadt und Trier-Nord eine verdächtige Person unterwegs sei, die sich an Autos zu schaffen macht und Reifen zersticht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde in der Umgebung der Nordallee ein 51-jähriger Verdächtiger gefunden.

Als der Mann die Polizisten bemerkte, sei er geflüchtet. Er versuchte demnach über das Außengelände des nahegelegenen Brüderkrankenhauses zu entkommen. Allerdings habe sich ihm ein Mitarbeiter des Krankenhauses in den Weg gestellt, sodass der Flüchtige festgenommen werden konnte.

An mehr als einem Dutzend Fahrzeugen in der Innenstadt und Trier-Nord wurden laut Polizei die Reifen beschädigt. Anwohner sollten ihre Reifen auf Schäden überprüfen, bevor sie losfahren. Schäden, die der Polizei noch nicht bekannt sind, können bei der Polizeiinspektion Trier gemeldet werden.