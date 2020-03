Die Reha-Kliniken in der Region Trier bleiben bis auf weiteres offen. Das wurde für die Einrichtungen des privaten Median-Konzernes in Bernkastel-Kues, in Daun und in Bad Bertrich bestätigt. Auch die geriatrische Rehabilitation St. Irminen in Trier nimmt weiter Patienten auf.

Alle Einrichtungen bestätigen, dass es bisher keine Corona-Infizierte unter den Patienten gebe. Es sei nicht daran gedacht die Reha-Kliniken zu schließen. Man stehe in engem Kontakt zu Gesundheitsämtern und den Krankenhäusern. Weil eine Reha-Klinik die Station zwischen Krankenhaus und zuhause sei, hätten sie in der aktuellen Krisensituation eine besondere Bedeutung, so die Geschäftsleitung der Trierer Reha-Einrichtung St. Irminen. Reha-Kliniken könnten Patienten jetzt etwas früher aufnehmen, so dass die in den Krankenhäusern benötigten Betten schneller frei würden.