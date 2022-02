Beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" stellen am Freitag in der Hochschule Trier 86 Teilnehmer ihre Arbeiten vor. Insgesamt werden 44 Projekte gezeigt. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung online statt. Schüler des Regino-Gymnasiums in Prüm haben einen Kaugummi aus Baumharz aus Mittelamerika hergestellt, der keine Plastikanteile aufweist und selbst verrottet. Eine Schülerin des Peter-Wust-Gymnasiums in Wittlich geht der Frage nach, ob Zahnpasta und Fruchtsaft als Energiequelle dienen. Zwei Zehn- und Elfjährige von der St. Matthias-Schule in Bitburg wollten wissen, was mit Aquarienfischen in der Schule passiert, wenn am Wochenende der Strom ausfällt. Die Sieger nehmen an den Landeswettbewerben im März und April in Ludwigshafen und Ingelheim teil. Auch diese finden komplett online statt.