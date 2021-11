Regionalinitiative zeichnet “Moselhelden“ aus

Die Regionalinitiative Faszination Mosel hat jetzt insgesamt sieben Projekte an der Mosel zu sogenannten Moselhelden gekürt. Nach Angaben der Initiative haben sie eine besondere Bedeutung für die Identität des Weinanabaugebiets und prägen die Region positiv. Zu den Preisträgern in der Region Trier zählt unter anderem die Initiative Saarkind. Dort haben sich zehn junge Saarwinzer zusammengeschlossen. Neben dem Wein bieten sie unter anderem Mode aus biologischen Materialien mit dem fair-trade Label an. Ausgezeichnet wurde auch das Weingut Kochan und Platz in Lieser, und zwar mit der Aktion Let’s go Mosel- einer Mischung aus Wanderung und Weingenuß. Auch Thomas Weber darf sich mit seinem Projekt Moselheld nennen. Er bietet einen “Erlebnistag mit dem Moselfischer“ an.